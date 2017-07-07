Путин представит G20 позицию России по ключевым вопросам

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Москва, 7 июля. Президент России Владимир Путин представит на саммите «двадцатки» в Гамбурге позицию РФ по ключевым вопросам повестки дня.

Как ранее рассказала представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, участники G20 проведут четыре рабочих сессии, а также одну неформальную встречу, которая будет посвящена борьбе с терроризмом.

Первая официальная сессия откроется темой экономики. Во время второй сессии обсудят вопросы устойчивого развития, климата, энергетики. Последующие сессии посвятят проблемам Африки, здравоохранения и миграции, также будут затронуты темы цифровой экономики, занятости и усиления роли женщин в экономике.

Как подчеркнула Лукаш, российский лидер, вероятно, представит свою точку зрения во всех сессиях.

Ранее Газета.Ru писала, что Белый дом запланировал полчаса для первой встречи президента США ДональдаТрампа и Путина.