Путин «на полях» G20 в Гамбурге встретится с лидерами Южной Кореи и Японии
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Гамбург, 7 июля. Президент России Владимир Путин проведет встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой правительства Японии Синдзо Абэ в Гамбурге, где в настоящее время проходит саммит «большой двадцатки». Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что основной темой переговоров с Синдзо Абэ станет подписание мирного договора с Японией.
Ушаков напомнил, что Владимиру Путину также предстоит впервые встретиться со своим американским коллегой, Дональдом Трампом.
Ранее Газета.ru cообщала, что встреча Трампа и Путина в Гамбурге продлится примерно 30 минут.