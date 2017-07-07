Путин «на полях» G20 в Гамбурге встретится с лидерами Южной Кореи и Японии

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Гамбург, 7 июля. Президент России Владимир Путин проведет встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой правительства Японии Синдзо Абэ в Гамбурге, где в настоящее время проходит саммит «большой двадцатки». Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что основной темой переговоров с Синдзо Абэ станет подписание мирного договора с Японией.

Ушаков напомнил, что Владимиру Путину также предстоит впервые встретиться со своим американским коллегой, Дональдом Трампом.

Ранее Газета.ru cообщала, что встреча Трампа и Путина в Гамбурге продлится примерно 30 минут.