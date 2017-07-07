Мосул: более 5,5 тыс зданий в центре города повреждены и порядка 500 разрушены

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Москва, 6 июля. Свыше 5,5 тысячи зданий в историческом центре Мосула серьезно повреждены. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные спутниковой съемки ООН.

Отмечается, что еще около 500 зданий полностью разрушены в ходе операции по освобождению города на севере Ирака.

Как рассказала координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде, сумма, которую необходимо затратить на восстановление основной инфраструктуры Мосула, оценивается в миллиард долларов.

Как ранее писала Газета.Ru, боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* удерживают плацдарм площадью 250 квадратных метров на берегу реки Тигр.

* Организация запрещена на территории РФ.