Главы МИД Египта и РФ обсудили конфликт в Сирии и ситуацию вокруг Катара

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Каир, 7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри обсудили конфликт в Сирии и ситуацию вокруг Катара по телефону. Об этом сообщает дипломатическое ведомство Египта.

Отмечается, что Лавров подтвердил приверженность России делу борьбы с международным терроризмом. Обе стороны высказались в поддержку женевского формата переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.

Москва и Каир приложат максимум усилий, чтобы добиться реального прогресса в САР, — пишет МИД Египта.

Накануне Газета.ru сообщала, что Россия запросила у США информацию о беспилотных зонах в Сирии.