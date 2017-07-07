Во встрече Путина и Трампа примут участие шесть человек

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Москва, 7 июля. Шесть человек будут участвовать во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет Axios со ссылкой на чиновника, знакомого с планом встречи..

Отмечается, что среди них Трамп и Путин. Также приглашены главы МИД двух стран — Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа продлится полчаса.

Напомним, в США боятся, что первая встреча Путина и Трампа пройдет в пользу России.