Трампу дали рекомендации к встрече с Путиным на нескольких страницах

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Вашингтон, 6 июля. Помощники президента США Дональда Трампа подготовили для хозяина Белого дома рекомендации к встрече с главой России Владимиром Путиным, которая вскоре состоится в Гамбурге. Об этом сообщил канал CNN.

Уточняется, что своими советами поделились министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Некоторые источники утверждают также, что администрация президента США подготовила для Трампа увесистую папку с подготовительными материалами.

Ранее страны Трехморья пожаловались Трампу на Россию.