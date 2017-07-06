Политолог Валяев: В США боятся, что первая встреча Путина и Трампа пройдет в пользу России. ФАН-ТВ

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В эти дни внимание всего мира приковано к предстоящему саммиту Большой двадцатки, который пройдет в Гамбурге. Как известно, в числе приоритетов германского председательства – борьба с протекционизмом в мировой торговле, с изменением климата и терроризмом, а также миграционная политика. На заключительной сессии саммита будет подписан ряд документов, принято итоговое коммюнике. Особое значение саммит G20 имеет для российской стороны – он обещает стать местом первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. О том, с каким настроем встречают саммит лидеры Большой двадцатки, какими могут стать его главные итоги, корреспонденту ФАН-ТВ рассказал политический аналитик, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

– Что сулит германское председательство, какие ключевые вопросы будут стоять перед лидерами стран-участниц?

– Когда «большие двадцатки» проходят в каких-то странах, то председатель всегда выдвигает, ставит во главу угла какую-то тему. Для Ангелы Меркель это тема экологии. И здесь существует небольшое противоречие, потому что Трамп вышел из ряда экологических международных актов, и некоторые ученые говорят, что, конечно, это шаг, который сильно вредит экологическому, зеленому движению во всем мире. Поэтому, конечно, Ангела Меркель с Трампом, в первую очередь, будет обсуждать зеленую тему и, конечно же, тему безопасности в Европе.

Это, все-таки, скорее встреча ради публичной большой политики, и какие-то существенные решения никогда на них не принимались. Мы даже можем посмотреть, что Си Цзинпинь, китайский лидер, который ехал на саммит Большой двадцатки, для подписания существенных договоренностей с Россией остановился сначала в Москве.

Конечно, Трамп будет давить на европейских лидеров, чтобы они как можно больше финансировали НАТО. Я думаю, в принципе, они найдут договоренности по этому вопросу, проблем с этим не будет. Основное все-таки – это увеличение контингента НАТО и Россия. Все-таки у нас в сентябре пройдут достаточно крупные учения «Европа-2017» на западных границах вместе с Белоруссией. И уже сейчас, если ехать по некоторым областям, которые приближены к Белоруссии, можно увидеть, что Россия стягивает технику на границе.

– На полях саммита, действительно, должна состояться беседа лидеров Российской Федерации и США, которую все ждут с нетерпением. По-вашему, уже сам факт того, что она пройдет на полях саммита, в условиях цейтнота, графики все-таки плотные, позволит обсудить что-то плодотворно?

– Однозначно, нет. Саммит не подразумевает именно двусторонних продолжительных встреч. Скорее всего, это будет непродолжительная встреча, более того, если бы саммита Большой двадцатки сейчас не было бы запланировано, то встреча Путина и Трампа могла бы перенестись на неопределенный срок. Очевидно, что президент Америки пытается максимально отсрочить встречу с президентом Путиным, потому что внутриполитическое противостояние США, в котором Россия играет большую роль… Не Россия, а, скорее, тема России, антироссийские настроения, антироссийская истерия… Поэтому Трамп, очевидно, избегал встречи с Путиным. Встреча эта состоится – это факт, она будет непродолжительной – это точно, и важные какие-то решения на ней не будут приняты.

– Но наверняка, так или иначе, будут говорить о проблемах Сирии, Украины, о Вашингтонских санкциях.

– Мы не готовы просить перед миром, чтобы отменили эти санкции. Мы готовы жить в этих санкциях, президент Путин готов показать это миру, он уже это показал не раз, что санкции не сильно влияют на российскую экономику. Цель этих санкций – снижение рейтинга Владимира Путина внутри страны. То есть, это не то, что разбомбить экономику России; это, скорее, давление на экономику через давление на население России, чтобы рейтинг Путина был ниже, но эта стратегия совершенно не работает. Страна, которая пережила Вторую мировую войну… Для нас сильный враг носит мобилизационный характер. Поэтому на встрече Трампа и Путина, однозначно, не будет обсуждаться тема санкций.

– Но, скорее всего, тогда Украина и Сирия?

– Для Дональда Трампа тема Украины не является важной. Тема Украины, возможно, является частью каких-то пакетов, кейсов для переговоров с Путиным, но мы должны понимать, что беспокоит Дональда Трампа и американскую внешнюю политику. В первую очередь, это северокорейский режим, это иранская ядерная программа, это борьба с ИГИЛ*, Сирийский кризис как таковой. Борьба с ИГИЛ не является для Америки первоочередной задачей, и сегодня есть такое сравнение, что сегодня для Сирии – это такой некий 1945 год для Германии. В 1945 году все союзники понимали, что Германии наступит скоро конец, уже происходила борьба за территории, будущий раздел этих территорий. То же самое сегодня мы видим в Сирии, сегодня уже борьба с ИГИЛ отошла на некий второй план, сегодня активизировались многие оппозиционные группы, которые пытаются захватить себе как можно больше ресурсов к тому моменту, когда наступит «8-9 мая», когда будет подписан, условно говоря, окончательный такой некий раздел Сирии.

Я думаю, единственная договоренность, которая может прозвучать у Трампа и Путина, – это то, чтобы не было прямого противостояния, прямых столкновений российских вооруженных сил и американских вооруженных сил. Но через посредников, грубо говоря, никто не запрещает, и никто не предотвратит эти столкновения. Там Дейр эз-Зор станет сейчас основной целью всех коалиций, потому что провинция богата нефтяными, газовыми месторождениями, и борьба за ресурсы между этими группами сейчас будет основной. Если они, ИГИЛовцы, уйдут, грубо говоря, завтра в пустыню, то мало кто их будет трогать, то борьба будет идти за города и нефтяные, газовые месторождения.

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– И что касается украинского вопроса, получается, Макрон, Путин, Меркель обсудят его без Порошенко.

– Тема Украинского кризиса для Европы намного более первична, чем для Дональда Трампа. Тема Украины для Дональда Трампа абсолютно второстепенна, встреча, которая прошла с Порошенко, очень короткая, на которой невозможно было обсудить ничего серьезного. Это еще раз показывает, что эта встреча была, скорее, для Путина, чем для самой Украины. Трамп показал, что встреча с Порошенко… что он контролирует тему Украины. По-моему, по его лицу было видно, насколько ему это неинтересно. Тема Украины ему неинтересна. Поэтому, скорее всего, на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина прозвучит обмен мнениями по Украине. Владимир Путин выскажет российскую позицию в очередной раз, что мы стремимся к выполнению Минских соглашений, но Минские соглашения, в первую очередь, должна выполнять Украина. Они должны убрать свою технику, перестать обстреливать территорию Донецкой, Луганской Народных республик, а Дональд Трамп скажет, что Минские соглашения должна выполнять Россия. Очередной тупик.

– Ничего нового. Но ценность этой встречи может быть именно в психологическом аспекте: лидеры познакомятся друг с другом, увидят друг друга и, возможно, возникнет симпатия – антипатия?

– Здесь интересна тоже позиция политических комментаторов из США, потому что они, конечно, видят в Путине куда более опытного политика, чем Дональд Трамп. И они вспоминают, что у Владимира Путина очень удачно получается проводить первые встречи с американскими президентами. Все-таки для Владимира Путина это уже третий президент. Когда он встречался с Бушем, потом с Обамой, первые встречи проходили «на ура». После них американские президенты очень нахваливали Россию, российского лидера и шли даже на какие-то поблажки. Но с течением времени у нас позиция по многим вопросам противоречивая, и происходил расход. Американские политические комментаторы боятся, что первая встреча пройдет также в пользу Владимира Путина, и он сможет добиться каких-то уступок от американского президента. Например, чтобы из Прибалтики ушли американские войска подальше в Западную Европу, либо по сирийскому кризису он добьется того, что Россия реально борется с ИГИЛ, и американцы как минимум не должны мешать продвижению российских сил при поддержке правительственных войск Башара Асада. То есть, мы можем надеяться, что из этой встречи хотя бы на короткий промежуток времени получится какой-то позитивный итог. На это мы можем рассчитывать.

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