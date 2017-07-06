Лидеры стран Трехморья пожаловались Трампу на Россию перед встречей с Путиным

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Варшава, 6 июля. Главы государств Трехморья рассказали президенту США Дональду Трампу о своем отношении к политике России и «угрозах, исходящих от Москвы» накануне встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

По словам польского дипломата, лидеры Трехморья снабдили Трампа «огромной порцией сведений».

Думаю, американский президент хорошо готов ко встрече с Путин, — «подбодрил» Трампа Ващиковский.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа продлится примерно полчаса.