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Политика
Лидеры стран Трехморья пожаловались Трампу на Россию перед встречей с Путиным
Политика
Лидеры стран Трехморья пожаловались Трампу на Россию перед встречей с Путиным
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    Лидеры стран Трехморья пожаловались Трампу на Россию перед встречей с Путиным

    23:42  6 Июля 2017
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    Лидеры стран Трехморья пожаловались Трампу на Россию перед встречей с Путиным

    Варшава, 6 июля. Главы государств Трехморья рассказали президенту США Дональду Трампу о своем отношении к политике России и «угрозах, исходящих от Москвы» накануне встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

    По словам польского дипломата, лидеры Трехморья снабдили Трампа «огромной порцией сведений».

    Думаю, американский президент хорошо готов ко встрече с Путин, — «подбодрил» Трампа  Ващиковский.

    Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа продлится примерно полчаса.

    Автор: Сергей Свазовский
    #владимир путин #дональд трамп
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