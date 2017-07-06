Глава МИД ФРГ: Американцы считают мир ареной для борьбы

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Гамбург, 6 июля. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обвинил Соединенные Штаты Америки в том, что они считают мир ареной для борьбы. Об этом он рассказал на мероприятии в преддверии саммита «двадцатки».

Габриэль подчеркнул, что Вашингтон имеет сложные представления о мире. Глава МИД также отметил, США игнорируют нормы международного права.

«Мы выступаем за силу права, а не за право сильного. В этом, собственно, состоит конфликт, который в настоящее время есть у нас с американцами», - уточнил министр.

Напомним, G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.