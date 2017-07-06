ИГИЛ заявил о 20 убитых и 200 захваченных в плен иракских солдатах в Мосуле

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Багдад, 6 июля. Подконтрольное «Исламскому государству»* (организация запрещена в РФ) издание Аmaq заявило об уничтожении 20 иракских солдат в ходе боев в районе Ас-Сарьяганах города Мосул в Ираке.

Подконтрольное ИГИЛ* СМИ также утверждает, что более 200 военнослужащих были взяты в плен. Военное командование Ирака пока не подтвердило данную информацию.

Ранее сообщалось, что операция против ИГИЛ в Мосуле заставила более миллиона жителей покинуть город.

* Организация запрещена на территории РФ.