Алеппо: несколько городов на севере Сирии получат генераторы для подачи воды
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Дамаск, 6 июля. Комитет по стабилизации провинции Алеппо предоставил нескольким городам на севере Сирии генераторы для обеспечения постоянной подачи воды. Об этом сообщают источники в Twitter.
Отмечается, что генераторы появятся в населенных пунктах Хазван, Гандура, Кайба и Татимус. Оборудование должно обеспечить беспрерывное водоснабжение.
SC provided the towns of #Hazwan, #Ghandoura, #Kaibah and #Tathimus in northern #Syria with gensets to provide adequate #water supply. pic.twitter.com/9To3tRygTb— Wyvern (@WyvernReports) July 6, 2017
Ранее сообщалось, что наступление оппозиции на боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ* в Даръа провалилось.
* Организация запрещена на территории РФ.