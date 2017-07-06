Алеппо: несколько городов на севере Сирии получат генераторы для подачи воды

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Дамаск, 6 июля. Комитет по стабилизации провинции Алеппо предоставил нескольким городам на севере Сирии генераторы для обеспечения постоянной подачи воды. Об этом сообщают источники в Twitter.

Отмечается, что генераторы появятся в населенных пунктах Хазван, Гандура, Кайба и Татимус. Оборудование должно обеспечить беспрерывное водоснабжение.

Ранее сообщалось, что наступление оппозиции на боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ* в Даръа провалилось.

* Организация запрещена на территории РФ.