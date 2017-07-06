США построят новое здание генконсульства в Иракском Курдистане

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Вашингтон, 6 июля. Соединенные Штаты Америки заключили соглашение о строительстве нового здания генерального консульства США В Эрибле — главном городе Иракского Курдистана. Соответствующее заявление сделал Госдепартамент США.

Проектом предусмотрены помещения канцелярии, морских пехотинцев (на них возлагается охрана дипломатического учреждения), жилые и хозяйственно-бытовые постройки. Стоимость контракта не уточняется.

Ранее в Госдепартаменте США отметили небольшой прогресс в вопросе о перемирии в Сирии.