США и Германия обсудят в пятницу кризис в Персидском заливе, Сирию и Украину

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Гамбург, 6 июля. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу в ходе саммита «двадцатки» обсудят ситуацию в Персидском заливе, кризисы на Украине и в Сирии. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Отмечается, что глава МИД Германии встретится с американским коллегой в пятницу во второй половине дня. Стороны коснуться самых актуальных мировых вопросов.

Напомним, саммит G20 состоится в Германии 7-8 июля.

Ранее сообщалось, что США дорожат отношениями с Украиной и не будут от них отказываться.