Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не будут от них отказываться

В Избранное

Вашингтон, 6 июля. Соединенные Штаты Америки продолжает беспокоить ситуация с безопасностью на Донбассе, заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Она отметила, что Вашингтон дорожит теплыми отношениями с правительством Украины.

Науэрт уточнила, что американская сторона многократно говорила о проблеме на юго-востоке Украины.

«И я не представляю, что мы откажемся от этой позиции», - подчеркнула она.

Так политик ответила на на вопрос журналистов о том, могут ли США отказаться от поддержки Украины после встречи лидеров США и России в Германии «на полях» саммита G20. По словам Науэрт, Белый дом дорожит отношениями с Киевом.