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ОМОН нашел склад боеприпасов в подвале детского сада под Калининградом
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    ОМОН нашел склад боеприпасов в подвале детского сада под Калининградом

    22:37  6 Июля 2017
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    ОМОН нашел склад боеприпасов в подвале детского сада под Калининградом

    Калининград, 6 июля. Склад боеприпасов был обнаружен в поселке Янтарный в Калининградской области. Полиция наткнулась на находку в подвале детского сада.

    Как рассказали в Росгвардии, обследование подвала провели сотрудники инженерно-технической группы ОМОН. Они изъяли два 23-миллиметровых выстрела к зенитному орудию, пять тротиловых шашек. Также были найдены 99 учебных запалов для ручных гранат, 67 патронов от автомата Калашникова. Правоохранители обнаружили 167 патронов калибра 7,92 мм для винтовки.

    Все боеприпасы сейчас находятся на экспертизе.

    Автор: Алия Садыкова
    #омон
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