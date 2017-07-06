МИД: РФ будет способствовать укреплению мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

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Париж, 6 июля. Россия готова помочь в укреплении Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Украины. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как добавил российский дипломат, в ходе беседы стороны еще раз убедились в необходимости выполнения минских соглашений.

Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает ОБСЕ. Он отметил, что РФ готова поддерживать организацию, чтобы она «наладила полноценный контроль за прекращением огня, за разведением сторон, за складированием тяжелой техники».