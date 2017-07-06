Обман Белых касок. Голливуд купился на очередную ложь
Мне буквально пришлось сделать над собой усилие, чтобы посмотреть документальный фильм «Белые каски», который доступен на телеканале Netflix. Это творение идет около 40 минут и снято довольно профессионально (если говорить о технической составляющей). В нем очень убедительно рассказывается сказочка, призванная якобы рассказать «историю реальных героев и их невозможных надежд».
Однако в целом этот фильм — очень провокационная вещь. Настолько, что он завоевал множество наград, включая «Оскар» 2017 за лучший Документальный короткометражный фильм. Кроме того, «Белые каски» были номинированы на Нобелевскую премию мира. Но вернемся к сути дела. Более важным является тот неоспоримый факт, что фильм сформировал у общественности особое и искаженное понимание тех событий, которые происходят в Сирии. Зрителям демонстрируется сказочная история, где «повстанцы» — светлые силы добра, а Башар Аль-Асад и его правительство – неисправимое никакой магией зло.
В прессе уже появились сообщения, что фильм «Белые каски» безумно понравился таким знаменитостям, как Джордж Клуни, ДжастинТимберлейк и Хиллари Клинтон. Кроме того, его хвалят за правдивое описание ситуации в Сирии. Но это, конечно, не совсем верно. Фильм Белые Каски сняли сами, и в нем отсутствует какое-либо подтверждение того, о чем в нем повествуется. Сама группа изображается как «героическая», «беспристрастная организация по защите и спасению» быстрого реагирования. Кажется, из-за обилия сцен отваги и мужества в тесных рамках картины нет места, чтобы рассказать об отношениях «Белых касок» и Джабхат Аль-Нусры, отделения группировки Аль-Каида. Видимо, ну совсем некуда авторам вставить моменты, где запечатлено участие их организации в пытках и расстреле оппонентов-«повстанцев». Действительно, «Белые каски» действуют только на территориях, удерживаемых повстанцами, поэтому им удается построить повествование в угодном им русле. Но растет понимание событий в Сирии, и сейчас набирает обороты движение о ходатайстве к Академии кинематографических искусств и наук об аннулировании результатов Оскара, которые основаны на полном и намеренном искажении реальной сущности «Белых касок».
Умело используя в своих интересах доступ к западным СМИ, «Белые каски» уже фактически стали основным источником «свидетельств очевидцев»о том, что происходит в тех частях Сирии, куда совершенно оправданно боятся ехать европейские и американские журналисты. Все это является частью более широких и в целом успешных усилий «повстанцев», направленных на создание фейковых новостей, в которых правительство Дамаска обвиняется в военных преступлениях против гражданского населения.
Безусловно, Белые каски оказывали помощь в крайне опасных условиях и спасли несколько жизней, однако они преувеличивают свою гуманитарную роль, поскольку даже на места бомбардировок за ними всегда тянутся съемочные группы. В одном из таких мест в отсутствии независимых наблюдателей они смогли устроить, или может даже инсценировать, материал, который затем вошел в фильм именно в соответствии с выбранной ими линией повествования. Они также последовательно отстаивали правдивость россказней о зверствах правительства, направленных на мирное население, чтобы стимулировать внешнее военное вмешательство в Сирию и добиться смены режима в Дамаске. Например, именно Белые каски выдвигали совершенно ложные, но эффективные с точки зрения пропаганды обвинения относительно использования правительством против мирных граждан так называемых «бочковых бомб».
Белые каски являются по большей части детищем иностранных держав, которое приобрело особую известность после беспорядков в Сирии, возникших в результате «Арабской весны» в 2012 году. В настоящее время организация в значительной степени финансируется рядом неправительственных организаций (НПО), а также правительствами стран, в том числе Великобритании и некоторых государств-членов Европейского Союза. В 2016 году Соединенные Штаты непосредственно предоставили Белым каскам 23 млн. долларов США через USAID (Агентство США по международному развитию), и почти наверняка гораздо больше инвестиций было сделано косвенными путями. Макс Блюменталь довольно подробно исследовал различные финансовые ресурсы и отношения, на которые опирается организация. При этом финансы в основном поступают со стороны Европы и США.
Бывший инспектор ООН по вопросам вооружений Скотт Риттер рассказал, что членов организации «Белые каски» на самом деле не учат проводить сложные спасательные работы, в которых они якобы участвуют в своих самодельных роликах, где зрителям показывают операции в Сирии по спасению мирных жителей из разбомбленных построек и мероприятия по обеспечению экстренной медицинской помощи. В качестве эксперта по взрывоопасным материалам нью-йоркской целевой группы-2 ПСО Риттер пишет:
Эти ролики представляют собой фактическое свидетельство опасной некомпетентности или, еще хуже, мошенничества… Основой самодельной репутации Белых касок является спасение жертв—как правило, маленького ребенка—из-под кучи щебня, обычно тяжелой железобетонной конструкции… Методы, используемые «Белыми касками» не только неправильны с технической точки зрения, но и опасны для тех, кто может на самом деле оказаться в ловушке… На мой взгляд, эти видео — чистой воды театральное представление, или же было подстроено, чтобы произвести впечатление на невольных зрителей, или имело место в реальности, однако вопрос благополучия реальных пострадавших полностью игнорировался.
Риттер также ссылается на отсутствие подготовки к работе с опасными химическими веществами, которая наиболее явно проявляется в видео от 4 апреля о действии «Белых касок» в городе Хан-Шейхун. Он отмечает следующее:
Как и в случае со «спасением» потерпевших из разрушенных построек я считаю, что спасательная операция «Белых касок» в Хан-Шейхуне была театрализованным представлением, призванным произвести впечатление на невежественных и плохо информированных людей… Своими действиями «Белым каскам» удалось вдохнуть жизнь в целую историю о химической атаке, отвлекая внимание от того, что никакого реального оружия и не существовало».
Но, пожалуй, самое серьезное обвинение против «Белых касок» – это доказательства их активного участия в зверствах группировки ан-Нусра, в том числе пытках и убийствах. Существуют многочисленные фотографии членов организации «Белые каски», которые действуют непосредственно с вооруженными террористами, а также участвуют в кровавой вакханалии над телами расстрелянных жертв и убитых иракских солдат. «Белые каски» имеют прекрасные рабочие отношения с рядом отделений джихадистских группировок, среди которых считаются собратьями «моджахедами» и «солдатами революции».
Именно поэтому крайне нелепым кажется вручение Оскара «Белым каскам». Это же явное мошенничество и вредительство. Где тот тревожный звоночек, который покажет Джорджу Клуни и его коллегам из Голливуда, как сильно реальность отличается от общественных представлений? М
ы должны вынести из этой истории еще кое-что. Дело в том, что «Белые каски» являются прискорбным доказательством надменности правительства США, которое потерпело катастрофу на Ближнем Востоке, сделав жителей своей собственной страны беднее и лишив их чувства защищенности.
Группу «умеренных» или в этом случае команду Белого дома по пропаганде, поддерживают оружием и деньгами для свержения правительства, с которым Вашингтон на самом деле и не состоит в ссоре. К сожалению, на деле оказывается, что «умеренные» в действительности являются экстремистами. Как только они добьются успеха в изменении режима в Дамаске, начнётся настоящий кошмар для представителей меньшинств в Сирии, а также для всего региона, включая Израиль и Саудовскую Аравию – страны, которые стремятся свергнуть БашараАсада. И поистине прискорбно, что израильтяне и саудиты, видимо, убедили мало понимающего состояние дел Дональда Трампа, что этот путь – верный. Так что ситуация в Сирии будет только ухудшаться, и без исправления нынешнего внешнеполитического курса, Вашингтон вновь окажется виновным в мировом хаосе.