Обман Белых касок. Голливуд купился на очередную ложь

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Мне буквально пришлось сделать над собой усилие, чтобы посмотреть документальный фильм «Белые каски», который доступен на телеканале Netflix. Это творение идет около 40 минут и снято довольно профессионально (если говорить о технической составляющей). В нем очень убедительно рассказывается сказочка, призванная якобы рассказать «историю реальных героев и их невозможных надежд».

Однако в целом этот фильм — очень провокационная вещь. Настолько, что он завоевал множество наград, включая «Оскар» 2017 за лучший Документальный короткометражный фильм. Кроме того, «Белые каски» были номинированы на Нобелевскую премию мира. Но вернемся к сути дела. Более важным является тот неоспоримый факт, что фильм сформировал у общественности особое и искаженное понимание тех событий, которые происходят в Сирии. Зрителям демонстрируется сказочная история, где «повстанцы» — светлые силы добра, а Башар Аль-Асад и его правительство – неисправимое никакой магией зло.

В прессе уже появились сообщения, что фильм «Белые каски» безумно понравился таким знаменитостям, как Джордж Клуни, ДжастинТимберлейк и Хиллари Клинтон. Кроме того, его хвалят за правдивое описание ситуации в Сирии. Но это, конечно, не совсем верно. Фильм Белые Каски сняли сами, и в нем отсутствует какое-либо подтверждение того, о чем в нем повествуется. Сама группа изображается как «героическая», «беспристрастная организация по защите и спасению» быстрого реагирования. Кажется, из-за обилия сцен отваги и мужества в тесных рамках картины нет места, чтобы рассказать об отношениях «Белых касок» и Джабхат Аль-Нусры, отделения группировки Аль-Каида. Видимо, ну совсем некуда авторам вставить моменты, где запечатлено участие их организации в пытках и расстреле оппонентов-«повстанцев». Действительно, «Белые каски» действуют только на территориях, удерживаемых повстанцами, поэтому им удается построить повествование в угодном им русле. Но растет понимание событий в Сирии, и сейчас набирает обороты движение о ходатайстве к Академии кинематографических искусств и наук об аннулировании результатов Оскара, которые основаны на полном и намеренном искажении реальной сущности «Белых касок».

Умело используя в своих интересах доступ к западным СМИ, «Белые каски» уже фактически стали основным источником «свидетельств очевидцев»о том, что происходит в тех частях Сирии, куда совершенно оправданно боятся ехать европейские и американские журналисты. Все это является частью более широких и в целом успешных усилий «повстанцев», направленных на создание фейковых новостей, в которых правительство Дамаска обвиняется в военных преступлениях против гражданского населения.

Безусловно, Белые каски оказывали помощь в крайне опасных условиях и спасли несколько жизней, однако они преувеличивают свою гуманитарную роль, поскольку даже на места бомбардировок за ними всегда тянутся съемочные группы. В одном из таких мест в отсутствии независимых наблюдателей они смогли устроить, или может даже инсценировать, материал, который затем вошел в фильм именно в соответствии с выбранной ими линией повествования. Они также последовательно отстаивали правдивость россказней о зверствах правительства, направленных на мирное население, чтобы стимулировать внешнее военное вмешательство в Сирию и добиться смены режима в Дамаске. Например, именно Белые каски выдвигали совершенно ложные, но эффективные с точки зрения пропаганды обвинения относительно использования правительством против мирных граждан так называемых «бочковых бомб».

Белые каски являются по большей части детищем иностранных держав, которое приобрело особую известность после беспорядков в Сирии, возникших в результате «Арабской весны» в 2012 году. В настоящее время организация в значительной степени финансируется рядом неправительственных организаций (НПО), а также правительствами стран, в том числе Великобритании и некоторых государств-членов Европейского Союза. В 2016 году Соединенные Штаты непосредственно предоставили Белым каскам 23 млн. долларов США через USAID (Агентство США по международному развитию), и почти наверняка гораздо больше инвестиций было сделано косвенными путями. Макс Блюменталь довольно подробно исследовал различные финансовые ресурсы и отношения, на которые опирается организация. При этом финансы в основном поступают со стороны Европы и США.

Бывший инспектор ООН по вопросам вооружений Скотт Риттер рассказал, что членов организации «Белые каски» на самом деле не учат проводить сложные спасательные работы, в которых они якобы участвуют в своих самодельных роликах, где зрителям показывают операции в Сирии по спасению мирных жителей из разбомбленных построек и мероприятия по обеспечению экстренной медицинской помощи. В качестве эксперта по взрывоопасным материалам нью-йоркской целевой группы-2 ПСО Риттер пишет:

Эти ролики представляют собой фактическое свидетельство опасной некомпетентности или, еще хуже, мошенничества… Основой самодельной репутации Белых касок является спасение жертв—как правило, маленького ребенка—из-под кучи щебня, обычно тяжелой железобетонной конструкции… Методы, используемые «Белыми касками» не только неправильны с технической точки зрения, но и опасны для тех, кто может на самом деле оказаться в ловушке… На мой взгляд, эти видео — чистой воды театральное представление, или же было подстроено, чтобы произвести впечатление на невольных зрителей, или имело место в реальности, однако вопрос благополучия реальных пострадавших полностью игнорировался.

Риттер также ссылается на отсутствие подготовки к работе с опасными химическими веществами, которая наиболее явно проявляется в видео от 4 апреля о действии «Белых касок» в городе Хан-Шейхун. Он отмечает следующее:

Как и в случае со «спасением» потерпевших из разрушенных построек я считаю, что спасательная операция «Белых касок» в Хан-Шейхуне была театрализованным представлением, призванным произвести впечатление на невежественных и плохо информированных людей… Своими действиями «Белым каскам» удалось вдохнуть жизнь в целую историю о химической атаке, отвлекая внимание от того, что никакого реального оружия и не существовало».

Но, пожалуй, самое серьезное обвинение против «Белых касок» – это доказательства их активного участия в зверствах группировки ан-Нусра, в том числе пытках и убийствах. Существуют многочисленные фотографии членов организации «Белые каски», которые действуют непосредственно с вооруженными террористами, а также участвуют в кровавой вакханалии над телами расстрелянных жертв и убитых иракских солдат. «Белые каски» имеют прекрасные рабочие отношения с рядом отделений джихадистских группировок, среди которых считаются собратьями «моджахедами» и «солдатами революции».

Именно поэтому крайне нелепым кажется вручение Оскара «Белым каскам». Это же явное мошенничество и вредительство. Где тот тревожный звоночек, который покажет Джорджу Клуни и его коллегам из Голливуда, как сильно реальность отличается от общественных представлений? М

ы должны вынести из этой истории еще кое-что. Дело в том, что «Белые каски» являются прискорбным доказательством надменности правительства США, которое потерпело катастрофу на Ближнем Востоке, сделав жителей своей собственной страны беднее и лишив их чувства защищенности.

Группу «умеренных» или в этом случае команду Белого дома по пропаганде, поддерживают оружием и деньгами для свержения правительства, с которым Вашингтон на самом деле и не состоит в ссоре. К сожалению, на деле оказывается, что «умеренные» в действительности являются экстремистами. Как только они добьются успеха в изменении режима в Дамаске, начнётся настоящий кошмар для представителей меньшинств в Сирии, а также для всего региона, включая Израиль и Саудовскую Аравию – страны, которые стремятся свергнуть БашараАсада. И поистине прискорбно, что израильтяне и саудиты, видимо, убедили мало понимающего состояние дел Дональда Трампа, что этот путь – верный. Так что ситуация в Сирии будет только ухудшаться, и без исправления нынешнего внешнеполитического курса, Вашингтон вновь окажется виновным в мировом хаосе.