Глава МИД Франции после встречи с Лавровым решил не отвечать на вопросы СМИ

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Париж, 6 июля. Французские политики после встречи глав МИД России и Франции в Париже решила не отвечать на вопросы журналистов. Об этом в Facebook рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, французская сторона решила ограничиться только вступительными словами министров и не отвечать на вопросы журналистов.

Она также добавила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров после беседы с европейским коллегой ответил на вопросы журналистов.