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Париж, 6 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о единстве позиций России и Франции в вопросе об основах урегулирования конфликта на Украине.

Россия и Франция сходятся и в том, что минские соглашения должны быть реализованы как можно скорее, -отметил дипломат.

Глава МИД РФ выразил надежду, что уже состоявшиеся у Порошенко контакты в Париже и предстоящая встреча с Рексом Тиллерсоном помогут киевским властям осознать свою ответственность и выполнить свои обязательства по минским соглашениям.

Ранее Госдеп США заявил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта в Сирии.