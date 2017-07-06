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Париж, 6 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что расстановка акцентов на переговорах президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом является «делом президентов».

«Это дело президентов», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какие акценты будут расставлены на саммите G20.

Также Лавров добавил, что Россия передала США свои соображения относительно тем встречи двух лидеров в Гамбурге, которая состоится 7 июля. Он подчеркнул, что движение по урегулированию сирийского кризиса должно быть взаимным.