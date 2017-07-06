Сирия: отряды SDF полностью окружили позиции боевиков ИГ в Ракке

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Нью-Йорк, 6 июля. Бойцы «Сирийских демократических сил» (СДС) окружили позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в Ракке. Об этом заявил генерал Дон Андерсон, представляющий штаб операции «Непоколебимая решимость», которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

По его словам, бойцы СДС наступают на позиции боевиков ИГ* с четырех сторон. К настоящему моменту боевики находятся в полном окружении. Он также добавил, что бойцы СДС продолжают развивать успешное наступление, поэтому командование операцией уже готовит подразделения, которые будут обеспечивать безопасность в Ракке после полного освобождения города от террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.