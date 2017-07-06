США обвинили россиянина Мартышева в сговоре и электронном мошенничестве

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Вашингтон, 6 июля. Власти США предъявили обвинения задержанному в Латвии россиянину Юрию Мартышеву.

Он обвиняется по четырем пунктам: сговор с целью совершения электронного мошенничества, электронное мошенничество, подстрекательство к преступлению, а также о причинение вреда компьютерным системам. По версии американских следователей, с октября 2016 года Мартышев сговаривался со своими сообщниками по поводу взлома компьютеров.

Напомним, что Мартышев был задержан в Латвии, а затем передан США. В настоящее время он находится в тюрьме города Александрия (штат Виргиния).