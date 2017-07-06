США заявили о небольшом прогрессе по перемирию в Сирии

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Вашингтон, 6 июля. США усматривают некоторый прогресс в вопросе о перемирии в Сирийской Арабской Республики. Об этом заявила Хизер Науэрт, представляющая Госдепартамент США.

Науэрт отметила, что надеется на дальнейший поступательный прогресс в обеспечении перемирия в Сирии. Она добавила, что перемирие является необходимым условием для оказания гуманитарной помощи сирийцам.

Ранее сообщалось, что США надеются согласовать с Россией механизмы обеспечения мира в Сирии.