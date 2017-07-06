Лавров назвал правильным шагом стремление США к взаимодействию с РФ по Сирии

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Париж, 6 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стремление США к сотрудничеству с Россией по Сирии является шагом в правильном направлении. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Москвы и Вашингтона есть разногласия по ряду вопросов, однако у стран есть потенциал для успешной координации в Сирии.

«Уверен, что нацеленность этого заявления при всех возникающих вопросах по той или иной формулировке, нацеленность на взаимодействие России и США - это шаг в правильном направлении», — сказал Лавров.

Он также добавил, что для успешного урегулирования кризиса в Сирии все стороны должны прилагать усилия, «и никто не должен делать вид, что от него ничего не зависит».