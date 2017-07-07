Сирия итоги за сутки на 7 июля 6.00: теракт в городе Хама, потери ИГ на востоке провинций Хомс и Хама

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Сирия, 7 июля. Произошел теракт с участием смертника в городе Хама. ССА** заявила о создании новой группировки на востоке провинции Дамаск. ИГ* теряет позиции в восточной части провинций Хомс и Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили авиаудары в районе города Акербат в восточной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: прорвали первую линию обороны исламистов в Айн-Тарме на северо-востоке Дамаска; понесли потери в боях с ИГ близ газового поля Аль-Хейль к востоку от Пальмиры; заняли несколько опорных пунктов вблизи населенного пункта Джуб Аль-Джарра к востоку от Хомса; уничтожили военный штаб ИГ в районе города Хамима в восточной части провинции Хомс; ликвидировали группу боевиков ИГ к востоку от города Саламия в провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): прибегло к атаке смертника в Ракке; отбило нападение курдов близ рынка Аль-Хал в Ракке; потеряло холм Таль Хувайата и населенный пункт Аль-Максара в восточной части провинции Хама; напало на позиции «Хашд Аш-Шааби» в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): заявила о создании новой группировки на востоке провинции Дамаск.

«Файлак Ар-Рахман»: понесла потери в живой силе и технике в ходе сражений с САА на северо-востоке Дамаска; подверглась нападению со стороны «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте.

«Тахрир Аш-Шам»: вела бои с ИГ в районе лагеря Аль-Ярмук на южных окраинах столицы; обнаружила одну из «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Идлиб.

Курды: потеряли район Хишам Абдулмали в Ракке; сбили беспилотник ИГ на востоке Ракки.

Провинция Дамаск

Наступление Сирийской арабской армии (САА) и проправительственных отрядов в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска продолжилось. На помощь союзникам была направлена 106-я бригада САА. Согласно данным ливанского информационного агентства Al Masdar News, в ходе ожесточенных сражений было ликвидировано 15 исламистов группировки «Файлак Ар-Рахман» и объединения «Тахрир Аш-Шам». Кроме того, боевики понесли потери в военной технике. Проасадовские формирования прорвали первую линию обороны исламистов в Айн-Тарме и уничтожили все укрепленные пункты вооруженной оппозиции.

В минувшие сутки отмечались столкновения в Восточной Гуте между организацией «Джейш Аль-Ислам» и формированием «Файлак Ар-Рахман» в городах Бейт-Сава, Мадира и Аль-Ашари. Никакой информации о потерях сторон до сих пор не поступало.

В районе лагеря Аль-Ярмук на южных окраинах столицы фиксировались вооруженные стычки между «Тахрир Аш-Шам» и отрядами «Исламского государства»*.

Как сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News, «свободная армия» заявила о создании новой организации «Фурсан Аш-Шакрия», боевики которой будут проходить обучение у американских военных. Группировка будет вести бои с САА в районе Аль-Бадия и близ гор Восточного Каламуна, а далее двинется на Дейр эз-Зор.

Провинция Хомс

Проправительственные формирования «Хезболла» и «Лива Фатимиюн» продолжили развивать наступление недалеко от газового поля Аль-Хейль к востоку от Пальмиры. В течение дня силы союзников сирийской армии планомерно окружали газовое месторождение. Обе стороны понесли потери в живой силе. Военный источник в сети Twitter (lol45005419) передавал, что полковник САА, а также пятеро бойцов проасадовских войск были убиты в ходе боев.

Тем временем Национальные силы обороны****** (NDF) и одно из элитных подразделений САА «Тигры» продвинулись к востоку от города Хомс. По данным информационного агентства Al Masdar News, в результате столкновений боевики потеряли 15 террористов ИГ убитыми, а также утратили несколько опорных пунктов вблизи населенного пункта Джуб Аль-Джарра.

ВВС Сирии интенсифицировали удары в районе города Хамима, расположенного у границы с провинцией Дейр эз-Зор, передавало агентство новостей Syria Now. В результате боевых вылетов были нейтрализованы десятки радикалов ИГ и военный штаб террористической группировки.

Междоусобные бои на севере региона возобновили боевики формирований «Лива Аль-Таухид» и «Тахрир Аш-Шам». Обе стороны потеряли более десяти радикалов убитыми и раненными.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб была обнаружена одна из «спящих ячеек» ИГИЛ. Об этом сообщало информагентство Al Manar News. Исламисты «Тахрир Аш-Шам» арестовали по меньшей мере девять террористов «Исламского государства» в городах Идлиб, Салькин, Коркания и Искат, а также уничтожили укрепленные пункты и несколько «джихад-мобилей» радикалов ИГ.

Один из подозреваемых перед задержанием активировал на себе взрывное устройство, передавал новостной портал Al Masdar News. О нанесенном боевикам вооруженной оппозиции уроне до сих пор не сообщалось.

Произошел взрыв на трассе Хзарин — Кафранбель в южной части административного центра региона. Об этом сообщал местный информационный портал Edlib Media Center. Сведений об организаторах и жертвах теракта не поступало.

Провинция Ракка

Ключевые сражения в провинции прошли в административном центре региона. Бои разворачивались в основном в восточной части столицы региона. Террористы «Исламского государства» в очередной раз прибегли к атаке смертника. Погибли 12 курдских бойцов, передавал Twitter-канал (hussinhmdan_ll). Сирийские демократические силы**** (SDF) потеряли в ходе столкновений район Хишам Абдулмали, ранее отбитый у ИГ. Боевики также отразили нападение SDF близ рынка Аль-Хал. Во второй половине дня ИГ направило дополнительное подкрепление в Ракку из Дейр эз-Зора.

Тем не менее террористы также понесли потери в живой силе и технике. Были нейтрализованы 29 радикалов и два «джихад-мобиля» ИГ. Кроме того, курдские отряды YPG сбили беспилотник исламистов. Четверть территорий города на данный момент контролируют курдские подразделения.

В южной части провинции ВВС Сирии провели бомбардировку опорных пунктов «Исламского государства» севернее населенного пункта Аз-Замла, передавал информационный портал Syria Now. Информации о потерях ИГИЛ не поступало.

Провинция Хама

Отряд «Соколы пустыни» вместе с проасадовскими ополченческими подразделениями продолжил развивать наступление к востоку от города Саламия. В ходе столкновений была ликвидирована группа боевиков недалеко от населенного пункта Жина Аль-Албави. Проправительственным формированиям удалось занять холм Таль Хувайата и населенный пункт Аль-Максара, сообщал информационный портал Al Masdar News. Поддержку с воздуха союзникам сирийской армии оказывали РКС РФ и ВВС Сирии, наносившие авиаудары в районе ключевого города Акербат.

Прогремел взрыв в городе Хама. По информации военного источника AMN, террорист-смертник активировал на себе СВУ вблизи автовокзала в центре столицы провинции. Двое мирных жителей были убиты, девять ранены. До сих пор неизвестно, какая из террористических группировок ответственна за теракт.

Ирак

В провинции Салах Эд-Дин боевики «Исламского государства» вновь напали на укрепленные пункты проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» вблизи города Ширкат. Бойцы Сил народной мобилизации отразили атаку ИГИЛовцев, а также уничтожили 43 террориста. Кроме того, радикалы ИГ обстреляли полицейский патруль на севере Багдада. Как сообщал информационный портал Iraqi News, ранения получил один из сотрудников.

Продолжились бои за Западный Мосул. Информагентство Iraqi News передавало, что вооруженным силам Ирака удалось отбить у ИГИЛ крупную военную базу в районе Старый город, при этом были ликвидированы 15 боевиков. Еще десять террористов-смертников были нейтрализованы при попытке нападения на опорные пункты иракской армии. Однако в ходе столкновений погиб один из командиров ВС Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)