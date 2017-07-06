Антиглобалисты закидали полицию в Гамбурге камнями и бутылками

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Гамбург, 6 июля. Около тысячи участников санкционированной акции протеста в Гамбурге пытались устроить стычки с полицией и закидали стражей порядка камнями, файерами и бутылками.

По данным представителей полиции Гамбурга, протестующие с закрытыми лицами попыталась спровоцировать силовиков.

«В полицейских бросали камни, файеры, бутылки, другие предметы. Организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной», — сообщил представитель полиции РИА Новости.

По его словам, в результате демонстрации никто не пострадал. Акцию пришлось завершить досрочно.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч антиглобалистов вышли на акцию «Адский пикник». Они собирались маршем пройти к зданию конгресс-центра, где завтра начнется саммит G20. После появления сообщения о приземлении самолета президента США Дональда Трампа манифестанты подняли плакат с надписью «Добро пожаловать в ад», сообщает Lenta.ru.