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Сирия, 6 июля. ВС Ирака нейтрализовали десять террористов-смертников в квартале Аль-Мидан на западе Мосула. За прошедший месяц в результате авиаударов коалиции в Ракке погибли 224 мирных жителя. Обезврежено СВУ в городе Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению со стороны исламистов на западных окраинах Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): открыло огонь по населенному пункту Джуб Аль-Джарра к востоку от Хомса; потеряло четверых боевиков в результате взрыва бомбы к юго-западу от города Киркук в Ираке; убило одного из командиров ВС Ирака в Старом городе на западе Мосула.

«Тахрир Аш-Шам»: атакует позиции «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части провинции Даръа.

Курды: предотвратили атаку террориста-смертника ИГ* в Ракке.

Международная коалиция: уничтожила 36 террористов ИГ в городе Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информационный портал AJA Syria передает, что исламисты вооруженной оппозиции атаковали опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в одном из северо-западных пригородов административного центра провинции и убили десять солдат правительственных войск. Однако официально данная информация пока не была подтверждена.

Радикалы время от времени предпринимают попытки нападения на позиции армии Башара Асада в районе Алеппо, тем не менее хоть сколько-нибудь продвинуться исламистам не удалось. Напомним, налетам со стороны антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» также подвергался квартал Аль-Захраа.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства»* открыли огонь по населенному пункту Джубб Аль-Джаррах, расположенному к востоку от Хомса, из минометов. Как сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (shamna_tv), в результате обстрела несколько местных жителей получили ранения, кроме того, были разрушены несколько домов.

Ранее силы проправительственного ополчения атаковали укрепленные пункты террористов ИГ вблизи данного города на значительном удалении от жилых кварталов, в результате чего союзникам Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить у ИГИЛ ряд позиций, а также ликвидировать 15 радикалов ИГ.

Провинция Дейр эз-Зор

Как минимум 36 боевиков «Исламского государства» были уничтожены в результате воздушной атаки, проведенной западной коалицией, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Коалиционные военные самолеты нанесли авиаудары по опорным пунктам террористов «Исламского государства» в городе Аль-Маядин, расположенном к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Ливанский информационный портал Al Masdar News передает, что один из снарядов попал в штаб-квартиру ИГИЛ. Среди уничтоженных радикалов — старшие командиры террористической группировки, такие как Аль-Валид Аль-Аскари, Аль-Ансари и Шафи Аль-Мухандис. Тем не менее необходимо напомнить, что под авиаударами коалиции также зачастую гибнут и мирные жители.

Сирийские ВВС также проводили бомбардировки укрепрайонов исламистов недалеко от деревни Дарнаж в пригороде Дейр эз-Зора, сообщает военный источник в сети Twitter (Newsjorf). Сведений о результатах боевого вылета не поступало.

Провинция Даръа

Боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА)** продолжают атаковать позиции террористов ИГИЛ в юго-западной части провинции Даръа. Об этом сообщает Twitter-канал (Arabian_Media). На границе с Ливаном и Иорданией дислоцируются отряды формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольного «Исламскому государству». После нескольких неудачных попыток нападения на опорные пункты «Тахрир Аш-Шам» боевики ИГ вернулись на исходные позиции. В свою очередь радикалы ССА накануне объявили о начале крупномасштабного наступления на укрепрайоны ИГ. В данный момент стороны ведут непрекращающиеся бои.

Провинция Идлиб

Боевики вооруженной оппозиции обезвредили самодельное взрывное устройство, заложенное в одном из жилых зданий, недалеко от магистрали Аль-Талатин в городе Идлиб. Об этом сообщает оппозиционное новостное агентство Masar Press Net. Ранее сегодня утром взрыв произошел в районе шоссе Хзарин — Кафранбель в южном пригороде административного центра региона.

Предполагается, что теракт был организован либо членами одного из враждующих формирований вооруженной оппозиции, либо террористами «спящих ячеек» ИГИЛ. Напомним, в провинции уже долгое время продолжается междоусобная борьба между группировкой «Ахрар Аш-Шам» и коалицией «Тахрир Аш-Шам». Кроме того, в Идлибе все еще сохраняется множество небольших подпольных организаций «Исламского государства», боевики которых совершают военные операции на территории провинции.

Провинция Ракка

Убит террорист-смертник «Исламского государства» Абу Исар Аль-Раккави, который попытался совершить нападение на позиции Сирийской демократической армии**** (SDF), в восточной части административного центра провинции.

За время битвы за Ракку погибло множество местных жителей. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), по меньшей мере 224 местных жителя, в том числе 38 детей и 28 женщин, были убиты в столице региона в результате бомбардировок ВВС международной коалиции за последний месяц. Гражданские лица, которым удалось покинуть город, сообщили, что десятки человек также были застрелены террористами ИГ при попытке бегства.

Ирак

Четверо боевиков «Исламского государства» были убиты и ранены в результате взрыва бомбы к юго-западу от города Киркук, передает информационный портал Iraqi News. Неизвестные радикалы атаковали автомобиль террористов ИГ в населенном пункте Аль-Хавия.

Один из командиров вооруженных сил Ирака был убит в ходе боев в Старом городе на западе Мосула. Еще один лейтенант правительственных сил получил ранения, сообщает информационный портал Iraqi News.

Ожесточенные столкновения продолжаются в переулках Старого Города. Террористы, оставшиеся в районе, постоянно прибегают к атакам смертников, а также ведут снайперские обстрелы. Между тем генерал-лейтенант армии Ирака сообщил, что войска, продвигаясь через квартал Аль-Мидан, нейтрализовали десять террористов-смертников, не успевших активировать свои «пояса шахидов».

Напомним, иракские войска, поддерживаемые западной коалицией, сражаются против боевиков ИГ в Мосуле с середины октября прошлого года. Восточная часть города была отбита в январе, штурм Западного Мосула продолжается с февраля.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)