Россия в Совбезе ООН указала на ошибки США в заявлении по ракетным пускам КНДР

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Нью-Йорк, 6 июля. Россия не блокировала проект заявления Совета безопасности ООН, осуждающий последний пуск баллистической ракеты КНДР. Об этом заявил пресс- секретарь постоянного представительства РФ Федор Стржижовский.

По словам Стржижовского, данная информация не соответствует действительности. Он пояснил, что Россия не согласилась с определением некоторыми формулировками заявления, так как ракета, которую испытывала КНДР обладала характеристиками баллистической ракеты средней дальности, а не межконтинентальной, поэтому Россия предложила США внести в заявление соответствующие коррективы.

«Хотим подчеркнуть: шел обычный процесс согласования документа СБ ООН, который, насколько нам известно, никем не прерывался. Говорить о том, что Россия «заблокировала» принятие заявления, значило бы погрешить против истины», — подчеркнул Стржижовский.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что Россия выступила против предложенного США проекта заявления для печати Совета Безопасности ООН с осуждением ракетных испытаний КНДР.