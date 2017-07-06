США продолжат оказывать давление на Россию по вопросу Сирии

В Избранное

Вашингтон, 6 июля. Вашингтон продолжит оказывать давление на Россию в вопросе сирийского Сирии. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Мы уверены, что Россия несет особую ответственность в Сирии, поэтому мы продолжим оказывать давление на них, а также будем просить их делать больше», — сказала она.

Науэрт также добавила, что США продолжат работать с Россией над урегулированием кризиса в Сирии.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Москвы и Вашингтона есть разногласия по ряду вопросов, однако у стран есть потенциал для успешной координации в Сирии для обеспечения стабильности и взаимной безопасности.