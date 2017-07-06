Сирия: перемирие в южных провинциях продлено до 8 июля

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Бейрут, 6 июля. Командование армии Сирии сообщило о продлении перемирия в южных провинциях Сирии Дераа, Кунейтра и Сувейда до 8 июля включительно.

«Режим прекращения огня в южных провинциях Дераа, Кунейтра, Сувейда до конца 8.7.2017. В случае провокации будет нанесен адекватный ответ», — говорится в заявлении.

Ранее командовании САА объявило о прекращении огня в южных провинциях до 6 июля во вторник. Однако на следующий день вооруженная оппозиция обстреляла гражданский транспорт на трассе в районе города Сувейда, сообщает РИА Новости.