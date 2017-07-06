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Сирия: перемирие в южных провинциях продлено до 8 июля
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    Сирия: перемирие в южных провинциях продлено до 8 июля

    21:30  6 Июля 2017  /обновлено: 21:31  06 Июля 2017
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    Сирия: перемирие в южных провинциях продлено до 8 июля

    Бейрут, 6 июля. Командование армии Сирии сообщило о продлении перемирия в южных провинциях Сирии Дераа, Кунейтра и Сувейда до 8 июля включительно.

    «Режим прекращения огня в южных провинциях Дераа, Кунейтра, Сувейда до конца 8.7.2017. В случае провокации будет нанесен адекватный ответ», — говорится в заявлении.

    Ранее командовании САА объявило о прекращении огня в южных провинциях до 6 июля во вторник. Однако на следующий день вооруженная оппозиция обстреляла гражданский транспорт на трассе в районе города Сувейда, сообщает РИА Новости.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #кунейтра #дераа #сувейда
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        Сирия: перемирие в южных провинциях продлено до 8 июля

        21:30 6 Июля 2017 222
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