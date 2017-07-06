РФ ждет от США предложений по бесполетным зонам в Сирии — Лавров

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Париж, 6 июля. Российские власти просят Вашингтон предоставить свои предложения по введению в Сирии бесполетных зон после недавнего заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что госсекретарь США говорил вчера, как я понимаю, это было заготовленное выступление. Мы уже запросили, пока не получили ответа. Вопрос о том, какие бесполетные зоны подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло», — отметил он.

Напомним, что накануне Тиллерсон заявил о готовности проработать с Россией вопрос по созданию в Сирии бесполетных зон, а также привлечению наблюдателей за соблюдением перемирия и доставке гуманитарной помощи.