Россия передала США свои предложения по темам встречи Путина и Трампа на G20

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Париж, 6 июля. Россия передала США свои предложения относительно тем для встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

По его словам, Москва ожидает реакции от Вашингтона.

«Мы наши предложения к первому контакту российского и американского президентов передавали (госсекретарю США Рексу) Тиллерсону и его коллегам еще до того, как он приезжал в Москву в апреле», — сообщил Лавров.

Он добавил, что Тиллерсон еще в феврале заявил о необходимости готовиться к встрече Путина и Трампа. Напомним, лидеры РФ и США впервые встретятся 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.