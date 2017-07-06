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Париж, 6 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал уничтожение «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры» первостепенной задачей в Сирии. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил во время встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«По Сирии обменялись мнениями, подробно и долго говорили. Первоочередная задача — ликвидация ИГИЛ*, «Джебхат ан-Нусры» и других террористических группировок, которые в качестве таковых определены в решениях СБ ООН», — отметил Лавров.

Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра» официально запрещены в России. На сегодняшний день они контролируют часть территорий Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.