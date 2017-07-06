Путин прояснит Трампу вопрос о «вмешательстве» России в выборы США

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Москва, 6 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время первой своей первой встречи в Гамбурге могут обсудить вопрос предполагаемого вмешательства Москвы в выборы США. Об этом в четверг заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

«Давайте посмотрим, как пройдет встреча. Но эта тема определенно может быть поднята», — отметила она.

По словам Лукаш, речь в данном случае идет о внутриамериканских делах. Она также подчеркнула, что Вашингтон так и не предоставил ни одного доказательства вмешательства России в выборы.