Разработчики Prisma выпустили приложение для создания стикеров из селфи

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Москва, 6 июля. Создатели фотосервиса Prisma выпустили приложение Sticky AI. Новинка способна превращать селфи пользователей в картинки-стикеры для общения. В магазине приложений App Store уже опубликована версия для iOS.

Пользователи могут произвольно менять фон снимков, делать надписи. Хранить фотографии предлагается в специальной коллекции.

В планах разработчиков создание стикеров, которые можно будет набирать непосредственно в мессенджерах.

Ранее Яндекс анонсировал создание собственной «умной колонки».