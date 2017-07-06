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Париж, 6 июля. Россия и Франция поддерживают полное уничтожение химического оружия в Сирии в соответствии с обязательствами, взятыми ранее. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ле Дриан назвал борьбу с терроризмом одной из главных задач и вопросом нацбезопасности России и Франции.

«В Сирии мы сталкиваемся с единым врагом — терроризмом, где мы ставим одну и ту же цель — мир», — заявил он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД Франции отметил, что у Москвы и Парижа есть расхождения по некоторым вопросам, однако обе стороны выступают решительно против химоружия и поддерживают полное уничтожение всех складов.