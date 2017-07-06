Генсек ООН впервые посетит Украину и встретится с Порошенко

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Киев, 6 июля. Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудят пути урегулирования конфликта в Донбассе в ходе встречи в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По данным пресс-службы, встреча Порошенко с генсеком ООН Антониу Гутеррешем состоится 9 июля. Генсек ООН прибудет с визитом в Киев по приглашению Порошенко.

В ходе встречи Порошенко и Гутерреш обсудят состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, а также более продуктивные способы мирного урегулирования конфликта Донбассе.