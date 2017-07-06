База ВВС США эвакуирована из-за грузовика с взрывоопасным веществом

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Бостон, 6 июля. Американская военно-воздушная база Hanscom в штате Массачусетс была частично эвакуирована из-за подозрительного грузовика с потенциально взрывоопасным веществом, который был обнаружен при въезде на ее территорию.

Во время утренней проверки автотранспорта военные базы заметили грузовик с логотипом местной транспортной компании вызвали полицейских и саперов. Территория была оцеплена.

Как сообщает телеканал Boston 25 News, гендиректор компании, которой принадлежит грузовик, объяснил, что он перевозил «хозяйственные товары».

Полицейские задержали двух человек, находившихся внутри транспортного средства, их допрашивают. В результате инцидента никто не пострадал. Людей эвакуировали на расстояние 500 метров, сообщает Утро.ru.