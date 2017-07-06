Трамп и Меркель обсудили КНДР, Ближний Восток и Украину

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Гамбург, 6 июля. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Гамбурге в преддверии саммита «Большой двадцатки». Лидеры двух стран обсудили ряд актуальных проблем, рассказал официальный представитель немецкого правительства.

В частности, стороны затронули вопрос о ситуации на Украине, на Ближнем Востоке, а также в КНДР, где недавно были проведены ракетные испытания в обход резолюции ООН, передает Reuters.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» стартует в пятницу в Гамбурге и продлится два дня. Ожидается, что участники саммита обсудят наиболее актуальные проблемы, в том числе, урегулирование сирийского кризиса.