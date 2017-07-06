Ясновидящая из Москвы лечит импотенцию и снимает порчу спиннерами и вейпами

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Москва, 6 июля. Ясновидящая Элена Гамаюн заряжает различные предметы, наделяя их желаемыми свойствами. Таким образом гадалка снимает порчу, лечит импотенцию, воссоединяет семьи и возвращает удачу в дом.

За данную услугу она берет пять тысяч рублей, но цена может значительно вырасти из-за резкого наплыва клиентов. Однако ясновидящая уверена, что любой спиннер можно наделить волшебными свойствами самостоятельно, если знать методику освящения.

По мнению Гамаюн, любой предмет, даже вейп-машина или жижа для испарителя, может обладать магическими свойствами, сообщает Телеканал 360.