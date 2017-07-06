Путин и Трамп впервые встретятся утром 7 июля в Гамбурге

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Гамбург, 6 июля. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп впервые встретятся утром 7 июля. Путин и Трамп примут участие во встрече лидеров G20, которая состоится перед официальным заседанием саммита.

Встреча лидеров G20 состоится в 11:00 по московскому времени. Канцлер Германии Ангела Меркель на правах хозяйки будет встречать лидеров G20 в Конгресс-центре Гамбурга, где будет проходить саммит. Именно в этот момент может произойти первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Стоит отметить, что в этот день ожидается отдельная полноценная встреча Путина и Трампа, которая начнется начнутся в 16:45 по московскому времени.