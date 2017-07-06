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Лед тронулся: поддерживаемая ВКС РФ армия Сирии двинулась на Акербат
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    Лед тронулся: поддерживаемая ВКС РФ армия Сирии двинулась на Акербат

    22:06  6 Июля 2017
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    Лед тронулся: поддерживаемая ВКС РФ сирийская армия двинулась на Акербат

    Бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) «Соколы пустыни» сегодня несколько продвинулись в зачистке территорий от боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в районе стратегически значимого города Акербат, расположенного в провинции Хама в центральной части республики. Сообщалось, что военнослужащим удалось отбить 23 холма к югу от города Итрия, что, в свою очередь, позволило установить огневой контроль над окрестностями.

    Напомним, что Акербат является одним из ключевых направлений в Сирии в данный момент. Со стороны этого населенного пункта отряды террористов ИГ* ведут атаки позиций правительственных войск и их союзников вблизи трассы Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия, единственной линии снабжения Алеппо. По другую сторону от Акербата недалеко от Пальмиры находятся нефтяные и газовые месторождения, представляющие ключевое экономическое значение, — здесь в последнее время боевики также часто совершали нападения, пытаясь отрезать древний город и отбить поля Пальмиры.

    Карта военных действий в районе Акербата

    Накануне ВКС России нанесли новый удар по объектам террористического формирования в этом районе, уничтожив три оружейных склада и один командный пункт боевиков. Однако, несмотря на регулярную поддержку со стороны РФ в этом регионе, Башар Асад долго не мог решиться на то, чтобы начать наконец кампанию по зачистке ключевого района. В том, можно ли считать последние успехи «Соколов пустыни» в районе Акербата началом полномасштабных военных действий, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    По мнению политолога и независимого журналиста Александра Асафова, которое он выразил в беседе с ФАН, активизацию действий правительственных войск САР в центральной части Сирии на границе провинций Хама и Хомс стоит рассматривать как крайне положительную динамику.

    «Атака сирийской армии, недавний удар ВКС РФ по ИГ ракетами X-101 — все это говорит о том, что на данном направлении есть позитивное продвижение. Мы пока не можем сказать, насколько значима зачистка этих холмов, однако сам этот факт говорит о том, что процесс наконец сдвинулся с режима ожидания, с бесконечной подготовки. Это вполне можно считать успешным началом наступления на Акербат».

    ВКС РФ

    Теперь сирийским войскам и их союзникам необходимо развивать преимущество в боях в этом регионе, продолжая планомерно освобождать территории от ИГ, так как момент для этого наиболее подходящий, убежден эксперт.

    «Нужны усилия со стороны войска Асада, а также продолжение авиационной поддержки. Надо закрепить успех, не расслабляться. Сейчас будет необходима четкая организация, планирование дальнейшего наступления. В перспективе, скорее всего, будет возможно разделение территорий ИГ на несколько котлов и дальнейшее уничтожение боевиков в рамках анклавов».

    ИГИЛ

    Как предполагает Александр Асафов, террористы ИГ, базирующиеся в этом регионе, не сдадут без боя свои ключевые позиции, поэтому сирийская армия встретит на этом направлении серьезное сопротивление. Террористическое формирование в последнее время стремительно теряет территорию, его зона влияния заметно сократилась. Соответственно, боевики будут вести борьбу за каждый холм или деревню.

    «Террористы ИГ прекрасно понимают, что у них осталось не так много — этот район и Дейр эз-Зор. Поэтому они будут стараться держаться. Тем более что отступать им особо некуда, пространства для маневра почти не осталось. В теории они все могут уйти из центра страны в сторону Дейр эз-Зора, ближе к иракской границе, перегруппироваться. Но насколько они на это способны сейчас — это очень большой вопрос. Поэтому для них стратегически важно присутствие здесь. Потеря каждой высоты для них чувствительна».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сирия #хама #вкс рф #игил #башар асад #пальмира #дейр эз-зор #акербат
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