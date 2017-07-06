«Дочка» Ростеха пояснила ситуацию с покупкой немецких турбин для Крыма в обход санкций

В Избранное

Москва, 6 июля. Компания «Технопромэкспорт» (дочернее предприятие Ростеха) заявила, что купила газовые турбины Siemens для Крыма на вторичном рынке.

«Технопромэкспорт» был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

Представители компании подчеркнули, что купленные турбины были модернизированы на специальных российских заводах. По их словам, первоначально планировалось приобрести газотурбинные установки класса E у иранской компании MAPNA, однако стороны не сошлись в цене и по ряду технических вопросов.

Ранее сообщалось о поставке турбин Siemens в Крым в обход санкций, которые запрещают передачу региону оборудования для производства электроэнергии.