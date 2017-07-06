Названа причина пожара на лакокрасочном заводе в Петербурге‍

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Санкт-Петербург, 6 июля. Причиной пожара на лакокрасочном заводе в Санкт-Петербурге могло стать возгорание электропроводки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

По данным источника, одной из причин возгорания могла стать неисправность электрооборудования. Кроме того, возгорание могло произойти из-за нарушения технического регламента безопасной эксплуатации электрооборудования на предприятии. Однако точную причину смогут установить специалисты после ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод. Площадь возгорания составляет 4,8 тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания принимают участие около 200 сотрудников МЧС, а также два вертолета и пожарный поезд.