Премьер Сербии объяснила свои слова о выборе между Россией и ЕС

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Москва, 6 июля. Премьер Сербии Ана Брнабич специально встретилась с послом России в Белграде, чтобы объяснить свое заявление агентству Bloomberg о выборе между отношениями с Москвой и Евросоюзом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Брнабич, СМИ неправильно истолковали ее слова. Премьер Сербии уточнила, что имела в виду, и передала полную стенограмму своего интервью агентству. В нем высказывание, которое Bloomberg приписал Брнабич, отсутствует.

«Исходим из этих разъяснений», — пояснила Захарова.

Ранее СМИ заявили, что Брнабич якобы сообщила о выборе Сербии в пользу Евросоюза, к которому стремится Белград.