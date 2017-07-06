Закарпатский город Мукачево избавился от улиц Бандеры и Шухевича

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Киев, 6 июля. Городской совет Мукачево в Закарпатской области Украины принял решение о переименовании улиц Степана Бандеры и Романа Шухевича, котрые три месяца назад получили эти названия в рамках закона о декоммунизации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мукачево.

Улица в честь Бандеры будет носить имя кардинала Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. Улицу Шухевича переименуют в честь митрополита Андрея Шептицкого.

Кроме того, горсовет принял решение увековечить имя губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля и переименовал улицу Трудовую в тупик Геннадия Москаля.