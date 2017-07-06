Два вертолета и пожарный поезд тушат пожар на лакокрасочном заводе под Петербургом

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Санкт-Петербург, 6 июля. К месту серьезного возгорания на Невском лакокрасочном заводе под Петербургом направились два вертолета и пожарный поезд. На данный момент пожар удалось локализовать.

Борьбу с огнем ведут около 200 спасателей и 70 спецмашин, также работает химическая лаборатория МЧС, которая проверяет содержание опасных веществ в атмосфере. Лаборатория ГУП «Экострой» проведет дополнительные замеры. Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м.

«Существует угроза распространения огня на соседние производственные здания, – сообщают пожарные. – Проводим охлаждение, наращиваем силы и средства. Серьезность пожара – выше среднего: ничего ужасающего, но тушить будем долго. Наверно, до утра».

О пострадавших не сообщается, передает «Комсомольская правда Петербург».