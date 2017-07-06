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Нью-Йорк, 6 июля. Миссия ООН и ОЗХО фиксирует попытки разных стран повлиять на ход расследования инцидента, который произошел в сирийской провинции Идлиб в апреле. Об этом в четверг заявил глава Совместного механизма по расследованию случаев применения химического оружия Эдмон Мюле.

Комментируя последний доклад Организации по запрещению химического оружия, он обратился к членам Совбеза ООН с просьбой воздержаться от «рекомендаций» касательно расследования событий в Идлибе.

«К сожалению, мы все время получаем прямые и непрямые сообщения от многих сторон, которые говорят нам, как работать. Некоторые из этих сообщений ясно указывают, что если мы не будем действовать сообразно, они не примут наши выводы и нашу работу», — отметил он.

Мюле попросил Совбез дать экспертам спокойно работать и пообещал предоставить результаты расследования в октябре.

Напомним, что в апреле сирийская оппозиция сообщила о том, что правительственные войска использовали химоружие в городе Хан-Шейхун (Идлиб). Дамаск в ответ заявил, что армия нанесла удар по складу террористов, где хранился химический арсенал. После этого США атаковали сирийскую авиабазу под предлогом борьбы с химоружием.