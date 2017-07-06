Сирия сегодня: США спонсируют курдов из РПК, ВВС САР атаковали ИГИЛ в Хомсе и Хаме

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Сирия, 6 июля. Сирийская военная авиация нанесла удары по ИГИЛ* в провинциях Хама, Ракка, Хомс и Дейр эз-Зор, бразильская журналистка разоблачила турков в рядах курдских YPG, на севере провинции Хомс идут бои аффилированной группировки ССА «Лива аль-Таухид» и коалицией «Хайат Тахрир аш-Шам». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВВС Сирии атакуют ИГИЛ

ВВС Сирии ликвидировали большое количество боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) к северу от населенного пункта Джана Аль-Албави в провинции Хама, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Также сирийская военная авиация нанесла удары по скоплениям боевиков ИГ на западе провинции Ракка — к югу от селения Абу Кабра, автозаправочной станции «Аль-Фагди» и к северу от района Аз-Замля.

К юго-западу от района Хмейма в провинции Хомс и в районах Ас-Сарда, Ат-Тейн, а также в населенных пунктах Аль-Джнейна и Аль-Бхейлия провинции Дейр эз-Зор ВВС САР нанесли авиаудары по позициям и скоплениям экстремистов ИГИЛ.

Турки, курды и США в Ракке

По словам бразильской фотожурналистки Алисы Мартинс, составившей отчет с передовой в районе города Ракка, некоторые из командиров курдских отрядов YPG — основного контингента Демократических сил Сирии, поддерживаемых возглавляемой США коалицией — являются гражданами Турции и входят в Рабочую партию Курдистана (РПК), сообщает со ссылкой на Мартинс ливанское информагентство Al-Masdar.

Мартинс опубликовала свой подробный отчет в издании The Washington Post несколько дней назад. По ее словам, у большинства из тех, кто согласился с ней общаться, был заметен ярко выраженный турецкий акцент. Она отметила, что многие из командиров YPG даже не знали названий сирийских населенных пунктов, где вступали в схватку с ИГИЛ. Журналистка также отметила, что вооруженное крыло РПК вероятнее всего ввело командиров в YPG, несмотря на то, что западные СМИ заявляют, что отряды состоят исключительно из сирийских курдов.

Ирония состоит в том, что Госдепартамент США признал РПК террористической организацией, но продолжает оказывать поддержку этим отрядам в составе SDF.

Стычки группировок в провинции Хомс

Жители северной части провинции Хомс сообщили, что между двумя группировками, орудующими на территории, вспыхнули ожесточенные бои, передает Al-Masdar.

Столкновения между группировкой Свободной сирийской армии (ССА) «Лива аль-Таухид» и коалицией «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды» — группировки «Джебхат ан-Нусра» — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) вспыхнули в городе Тальбиса. Отмечается, что в результате боестолкновений, боевики ликвидировали десятки экстремистов, включая двух старших командиров с обеих сторон.

В контролируемых повстанцами районах в северной части Хомса в последнее время было относительно тихо, поскольку были включены в меморандум о зонах деэскалации, утвержденный Россией, Ираном и Турцией.

* Организация запрещена на территории РФ.