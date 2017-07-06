Сирия: американский журналист раскрыл «химический» заговор Пентагона в Идлибе

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Берлин, 6 июля. Немецкое издание Welt.de опубликовало расшифровку записи переговоров американских военных, из которых следует, что командование США с самого начало знало о непричастности официального Дамаска к инциденту в Идлибе.

Разоблачителем оказался американский журналист Сеймур Херш, который пользуется доверием критически настроенных к решениям Пентагона военным, поскольку не выдает имена своих источников. Разговор произошел между советником по безопасности США и американским военнослужащим в Сирии за день до того, как Вашингтон нанес ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

«Возможно, вы не видели пресс-конференцию Трампа вчера. Он купился на рассказы СМИ, даже не попросил ознакомить с данными разведки. Вполне вероятно, что мы получим пинок под зад от русских. Чертовски опасно», — говорит советник по безопасности.

«Не знаю. Никакого смысла в этом нет. Мы знаем, что химической атаки не было. Сирийцы нанесли удар по схрону с оружием и был побочный ущерб. И все. Не было никакой химатаки», — отвечает ему военный.

Напомним, что удар по базе «Шайрат» был нанесен в отместку за якобы совершенную химатаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). При этом никаких доказательств атаки Пентагон не предоставил.